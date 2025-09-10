Україна отримала €1 млрд від ЄС із заморожених активів Центробанку РФ
Україні передали ще один транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу розміром в €1 млрд у межах програми ERA Loans.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Транш від Європи для України: що відомо
Прем’єр уточнила, що гроші вдалось отримати з прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії.
– Це більше, ніж допомога – це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації, – йдеться в повідомленні, опублікованому на каналі Свириденко в Telegram.
Окремо очільниця уряду подякувала президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскісу за “лідерство й непохитність”.
Вона наголосила, що ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України.