Україні передали ще один транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу розміром в €1 млрд у межах програми ERA Loans.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Транш від Європи для України: що відомо

Прем’єр уточнила, що гроші вдалось отримати з прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії. 

– Це більше, ніж допомога – це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації, – йдеться в повідомленні, опублікованому на каналі Свириденко в Telegram

Окремо очільниця уряду подякувала президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскісу за “лідерство й непохитність”. 

Вона наголосила, що ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України. 

ЄС

