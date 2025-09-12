Агента ФСБ, який коригував повітряні атаки росіян по Донецькій області, засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Коригував удари по Костянтинівці: що відомо про зрадника

За даними відомства, агент ФСБ наводив російські авіабомби на Костянтинівку та її околиці.

– У такий спосіб агент допомагав окупантам у численних спробах прориву оборони українських військ на цьому напрямку східного фронту, – йдеться у повідомленні.

Затримати зрадника вдалося за допомогою контррозвідки СБУ у травні цього року за місцем проживання.

Під час обшуку у зловмисника вилучили смартфон, з якого він відправляв агентурні “звіти” куратору від ФСБ.

Слідство виявило, що російський агент – 41-річний місцевий безробітний – є дописувачем прокремлівських коментарів у каналах Telegram.

Повідомляється, що його завербували дистанційно, після чого він почав збирати геолокації для ворожих бомбардувань прифронтової громади.

Серед основних цілей авіаударів агресора – запасні командні пункти, склади з боєприпасами українських захисників та ремонтні бази.

– Щоб зібрати розвіддані, зловмисник обходив місцевість, де позначками на гугл-картах фіксував розташування українських військ. Також він обманом випитував потрібну йому інформацію під час побутових розмов із знайомими, що проживають поблизу передової, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що на підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, зрадника визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Джерело : СБУ

