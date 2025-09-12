Допомагав ворогу бомбардувати Костянтинівку: зрадника засудили до 15 років тюрми
Агента ФСБ, який коригував повітряні атаки росіян по Донецькій області, засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Коригував удари по Костянтинівці: що відомо про зрадника
За даними відомства, агент ФСБ наводив російські авіабомби на Костянтинівку та її околиці.
– У такий спосіб агент допомагав окупантам у численних спробах прориву оборони українських військ на цьому напрямку східного фронту, – йдеться у повідомленні.
Затримати зрадника вдалося за допомогою контррозвідки СБУ у травні цього року за місцем проживання.
Під час обшуку у зловмисника вилучили смартфон, з якого він відправляв агентурні “звіти” куратору від ФСБ.
Слідство виявило, що російський агент – 41-річний місцевий безробітний – є дописувачем прокремлівських коментарів у каналах Telegram.
Повідомляється, що його завербували дистанційно, після чого він почав збирати геолокації для ворожих бомбардувань прифронтової громади.
Серед основних цілей авіаударів агресора – запасні командні пункти, склади з боєприпасами українських захисників та ремонтні бази.
– Щоб зібрати розвіддані, зловмисник обходив місцевість, де позначками на гугл-картах фіксував розташування українських військ. Також він обманом випитував потрібну йому інформацію під час побутових розмов із знайомими, що проживають поблизу передової, – сказано в повідомленні.
Зазначається, що на підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, зрадника визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).