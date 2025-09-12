Для знищення 800 російських БпЛА Shahed потрібно 1600 українських перехоплювачів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про потребу України у дронах-перехоплювачах

За словами голови держави, Україні потрібно мінімум 500 дронів-перехоплювачів, аби знищувати ту кількість Шахедів, яку РФ запускає на добу.

– На 800 шахедів на добу по Україні треба 1600 інтерсепторів (перехоплювачів, – Ред.) українських. Хоча б 500. Бо є і інша зброя, якою ми збиває шахеди. Вартість одного інтерсептора 3000 євро. Це відповідь, як зупинити шахеди, – сказав він під час 21-ої Щорічної зустрічі YES (Ялтинської Європейської Стратегії) “Як зупинити війну”.

Крім того, він наголосив – щоб Росія не могла запускати 800 дронів, потрібно у відповідь відправити їй тисячу. За його словами, Україна відповідає, але у 10 разів менше, тож необхідно відповідати дзеркально, щоб РФ відчувала наслідки своєї війни.

Від партнерів потрібно, щоб вони допомогли фінансово, і ці рішення необхідно ухвалювати сьогодні.

– Чому сьогодні? Відповідаємо. Ми збиваємо шахеди інтерсепторами. Вони вже реактивні, двигуни у нових дронів. Нам потрібні тепер вже нові інтерсептори, швидкі. Завтра вони (росіяни, – Ред.) знайдуть іншу зброю. Ми повинні відповідати дзеркально, -пояснив президент.

Нагадаємо, що у серпні Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер домовились збільшити виробництво дронів-перехоплювачів.

