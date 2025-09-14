Президент Володимир Зеленский у День танкових військ, який відзначається 14 вересня, подякував українським танкістам за відвагу та професіоналізм.

Привітання Зеленського з Днем танкових військ 2025

– Дякуємо всім, хто присвятив себе цій службі. Бути танкістом – це щоденна робота в зоні ризику, у складних умовах, це командна взаємодія, точність, витримка й велика відповідальність, – наголосив глава держави у привітанні.

За його словами, наші танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога та рятують життя побратимів.

Зараз дивляться

– Світла пам’ять усім, хто віддав життя, захищаючи свободу України. Слава воїнам-танкістам!

Слава Україні! – додав Зеленський.

День танкових військ, згідно з указом президента України №574/2023 від 9 вересня 2023 року, відзначається щороку 14 вересня.

До цього День танкіста в Україні відзначався у другу неділю вересня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.