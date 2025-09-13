На рівні Європейського Союзу є домовленість про те, як проводити зближення з Україною за умови, поки Угорщина не перегляне своє вето.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Як Україна йтиме до вступу ЄС, попри вето Угорщини

За словами Качки, Євросоюз використав особливий підхід для України і Молдови, який не практикувався щодо держав Західних Балкан, що мали подібні проблеми з вето та вимогами країн-сусідів.

Він розповів, що традиційна політика ЄС полягає в тому, що треба умовляти таку державу-члена ЄС. Проте країна буде заблокованою, поки не зможе вмовити державу-сусіда. За його словами, цей процес може тривати і два тижні, і 10 років.

Качка зазначив, що за цим традиційним підходом ЄС на час блокування зупиняються також технічні підготовчі процеси. Проте ця політика не працює щодо України, адже вже відомо про завершення скринінгу останнього кластера.

– Держави-члени і Єврокомісія говорять, що у випадку з Україною не має бути зупинки. Зокрема мають визначати так звані бенчмарки (умови для відкриття кластерів), не чекаючи угорців. Це дійсно унікальна історія, – припустив він.

Водночас зараз відбувається підготовка національної програми адаптації права ЄС та інші процеси, крім спільної роботи Києва і Брюсселя, сказав Качка.

Проте неможливо завершити роботу юридично без одностайності всіх членів ЄС, зазначив віцепрем’єр.

За його словами, формальне голосування відбудеться за відкриття кластера та одразу за закриття, коли Угорщина змінить свою позицію. Проте в Європейському Союзі готуються до варіантів ухвалення певних рішень, не чекаючи на зміни позиції Будапешта.

Як стверджує Тарас Качка, переважна більшість, ледь не всі країни-члени і сам Євросоюз, готові до відкриття кластерів, навіть якщо Угорщина не підтримає цю позицію.

Джерело : Європейська правда

