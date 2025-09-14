Карта бойових дій на 14 вересня 2025

За минулу добу на фронті відбулося 158 бойових зіткнень.

Такі дані 14 вересня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 14 вересня 2025

Втрати РФ на 14 вересня 2025

  • особового складу – близько 1 094 610 (+880) осіб;
  • танків – 11 184 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 267;
  • артилерійських систем – 32 749 (+42);
  • РСЗВ – 1 487 (+1);
  • засобів ППО – 1 217;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 341;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59 086 (+261);
  • крилатих ракет – 3 718;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 614 (+102);
  • спеціальної техніки – 3 964.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 299-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

