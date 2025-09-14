Карта бойових дій на 14 вересня 2025

За минулу добу на фронті відбулося 158 бойових зіткнень.

Такі дані 14 вересня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 14 вересня 2025

Втрати РФ на 14 вересня 2025

особового складу – близько 1 094 610 (+880) осіб;

танків – 11 184 (+3);

бойових броньованих машин – 23 267;

артилерійських систем – 32 749 (+42);

РСЗВ – 1 487 (+1);

засобів ППО – 1 217;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59 086 (+261);

крилатих ракет – 3 718;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 614 (+102);

спеціальної техніки – 3 964.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 299-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

