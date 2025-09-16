Війна в Україні може завершитися протягом 60-90 днів у разі, якщо Європа запровадить значні вторинні тарифи для країн, які купують російську нафту.

Таку думку висловив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише Reuters.

Бессент про метод швидкого завершення війни в Україні

Мінфін США попередив Європу, що адміністрація Дональда Трампа відмовляється запроваджувати додаткові тарифи на товари з Китаю, щоб зупинити купівлю ним російської нафти, якщо європейські партнери не застосують власні високі мита проти КНР та Індії.

Бессент наголосив, що європейським країнам необхідно відігравати активнішу роль у скороченні російських доходів від продажу нафти і так сприяти припиненню війни в Україні.

– Ми очікуємо, що європейці зараз зроблять свою частину роботи, і ми не рухаємося вперед без європейців, – повідомив він.

Американський посадовець розкритикував європейські країни, адже вони продовжують закуповувати російську нафту та нафтопродукти, які Індія переробляє із російської сировини. Так, пояснює чиновник, Європа допомагає фінансувати російське вторгнення до України.

Також він зазначив, що США уже запровадили тарифи на індійські товари за закупівлю російської нафти, і це нібито призвело до суттєвого прогресу в переговорах із Нью-Делі.

– Я гарантую вам, що якби Європа запровадила суттєві вторинні тарифи на покупців російської нафти, війна закінчилася б через 60 або 90 днів, – висловився Бессент, додаючи, що це відрізало б основне джерело доходів Москви.

Водночас міністр фінансів США заявив, що його країна готова співпрацювати з європейськими країнами задля посилення санкцій проти компаній РФ, зокрема проти таких нафтових гігантів, як Роснєфть та Лукойл.

Крім того, він пропонує розглянути ширше використання заморожених російських суверенних активів.

Нагадаємо, 13 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що його країна готова запровадити серйозні санкції проти РФ за умови, що всі країни НАТО припинять купувати російську нафту.

Також Трамп закликав країни НАТО запровадити для Китаю мита в діапазоні 50-100%.

Їх планують скасувати після завершення війни РФ проти України. Президент США вважає, що такі тарифи можуть зменшити китайський вплив на росіян.

Джерело : Reuters

