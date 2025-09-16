Герань-3 — це російський безпілотний літальний апарат з турбореактивним двигуном, який використовується для ударів на великій дальності. Цей дрон є модернізованим аналогом іранського Shahed-238 і відрізняється високою швидкістю, точністю наведення та застосуванням різноманітних іноземних компонентів.

Про технічні характеристики та особливості дронів Герань-3 читайте в нашому матеріалі.

Дрон Герань-3: що відомо

Дрон Герань 3 – це один із видів реактивних безпілотників, які Росія вже не вперше застосовує під час атак на територію України. Основною особливістю цього БпЛА є наявність реактивного двигуна, який дозволяє безпілотнику розвивати високу швидкість.

Аналогом БпЛА Герань-3 є Shahed-238. За технологією виробництва вони абсолютно ідентичні, але можуть використовуватися різні компоненти. Зокрема, у Shahed-238 застосовується реактивний двигун Tolou 10/13, тоді як у Герань-3 можуть використовуватися китайські двигуни SW400 Pro.

Також відрізняється і місце збирання, адже Shahed збирають в Ірані, а Герань-3 наразі виготовляють у кількох населених пунктах Росії, зокрема в Алабузі та Іжевську.

Герань-3: швидкість та характеристики

У коментарі для Фактів ICTV засновник БО Реактивна Пошта Павло Нарожний розповів, що реактивні Shahed або Герань-3 відрізняються характерним гучним звуком, який нагадує ревіння турбін. Через це їх раніше можна почути, ніж побачити. Дрон Герань-3, ціна на який варіюється залежно від комплектації, розвиває швидкість до 500–550 км/год, що робить їх складними для перехоплення.

Герань-3, характеристики:

Дальність Герань-3: до 2 500 км

Швидкість: 500–550 км/год

Максимальна злітна вага: 380 кг

Довжина: 3,5 м

Розмах крил: 2,5–3 м

Тип двигуна: реактивний

Маса бойової частини: до 100 кг

Чому дрони Герань-3 важко збивати

З появою реактивних безпілотників російські загарбники намагаються ускладнити роботу української системи протиповітряної оборони. Якщо повільні дрони Shahed-136 українські військові вже навчилися масово збивати, навіть використовуючи кулемети та зенітні установки, то швидкісні реактивні безпілотники дають ворогу певні тактичні переваги:

По-перше, велика швидкість дронів значно скорочує час, протягом якого ціль може бути виявлена та знищена засобами ППО.

По-друге, такі дрони здатні літати на більших висотах і підходити до цілі майже з пікірування зверху, що ускладнює їх перехоплення.

Ще до появи турбореактивних двигунів росіяни практикували одночасний запуск великої кількості Shahed на висотах 3-4 км, щоб перевантажити українську ППО. На таких висотах мобільні вогневі групи з кулеметами вже не можуть уразити дрони, а запаси зенітних ракет обмежені.

Коли в повітрі одночасно з’являються десятки або сотні цілей, частина з них майже неминуче проривається до населених пунктів.

Дрон Герань-3: переваги та небезпека

Серед основних переваг цих засобів ураження – висока швидкість. Павло Нарожний зазначає, що близько 40% БпЛА, які збиваються на території України, ліквідуються за допомогою мобільних вогневих груп. Однак такі групи не надто ефективні проти реактивних безпілотників. Для цього потрібні ПЗРК або ЗРК, такі як Бук, IRIS-T чи Patriot.

Проблема полягає у високій вартості перехоплення, адже часто для знищення цих дронів використовується бойова авіація, зокрема F-16, МіГ-29 або Міраж.

Про ці дрони розповідав Роман Світан у своєму інтерв’ю для Радіо НВ. Він зазначив, що Китай може виробляти реактивні двигуни для Герань-3 у великій кількості та постачати їх на збірку в Росії. Збірка цих БпЛА відбувається в Алабузі та Іжевську, а наразі триває будівництво заводу зі складання дронів у Північній Кореї.

Роман Світан також наголосив, що єдиним варіантом для України є знищення таких дронів за допомогою ракет малої дальності, зокрема з використанням системи RAVEN та пускових установок з ракетами ASRAAM із тепловою головкою самонаведення.

Він зазначає, що необхідно масштабувати закупівлю та виробництво зенітно-ракетних комплексів малої дальності з інфрачервоними головками самонаведення. Це пояснюється тим, що тепловий слід реактивних двигунів значно сильніший, ніж у двигунів внутрішнього згоряння, і ракети з тепловими сенсорами на них реагують особливо ефективно.

Технічні характеристики російського реактивного БпЛА Герань-3 серії У

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розкрило технічні деталі російського безпілотника Герань-3 серії У з турбореактивним двигуном. У серії У встановлений китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, що дає дрону змогу розвивати швидкість від 300 до 370 км/год, а орієнтовна дальність дії сягає до 1000 км.

Максимальну швидкість дрон здебільшого набирає у зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у районах застосування дронів-перехоплювачів та під час фінального етапу польоту при спуску на ціль.

Компоновка модулів і електронних блоків Герань-3 значною мірою повторює бензинові версії Герань-2 серії Ы. До складу входять:

стандартна інерційно-навігаційна система SADRA,

блок вимірювання повітряного тиску (ADC),

блок розподілу потужності (PDU) та інші модулі.

Для захисту супутникової навігації від перешкод застосовується завадозахищена система з адаптивною антенною решіткою (CRPA) на 12 елементів — Комєта-М12.

Загалом українська розвідка ідентифікувала 45 іноземних компонентів: половина з них походить зі США, 8 — з Китаю, 7 — зі Швейцарії, 3 — з Німеччини, 2 — з Великої Британії та 1 — з Японії.

Крім того, на Герань-3 встановлюють камеру та систему передачі відео, аналогічну тій, що використовується на Герань-2 серії Ъ.

