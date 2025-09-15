Прийняття представників окупаційних адміністрацій контрольованих РФ територій Херсонської області у Мінську є виявом грубої зневаги до України та порушенням норм міжнародного права.

МЗС про зустріч представника окупаційної адміністрації Херсонщини

Як заявили у Міністерстві закордонних справ України, 15 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв у Мінську представника російської окупаційної адміністрації Херсонської області.

– Це черговий вияв його грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу, – йдеться у повідомленні.

У МЗС України вважають, що ганебним є не лише факт зустрічі, але й заяви Лукашенка про окуповану частину Херсонщини як нібито “новий регіон” Росії, готовність сприяти зміцненню режиму та розвитку торгівлі з окупантами.

Зараз дивляться

Там стверджують, що відповідно до норм міжнародного права будь-які оборудки з окупаційними режимами є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для Білорусі як держави.

У МЗС наголосили, що Україна залишає за собою право адекватного реагування з метою посилення санкційних режимів і поглиблення міжнародної ізоляції білоруського режиму за протиправні дії всупереч численним резолюціям Генереальної Асамблеї ООН.

Зокрема, резолюції від 12 жовтня 2022 року Територіальна цілісність України. Захист принципів статуту ООН, яку підтримали 143 держави-члени ООН, пояснили у Міністерстві закордонних справ.

– Викликають особливий подив марення Олександра Лукашенка про те, що він “радянська людина”, для якої Україна та Херсонщина “також його земля”, – йдеться у заяві.

У МЗС нагадали, що СРСР вже понад три десятиліття перебуває на смітнику історії. Туди ж рано чи пізно відправляться обидва невизнані діячі, які зустрічалися у Мінську, а Україна була, є і буде цілісною в міжнародно визнаних кордонах, наголосили у Міністерстві закордонних справ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.