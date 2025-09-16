Державний секретар США Марко Рубіо допускає зустріч президент Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського наступного тижня у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Про це глава Держдепартаменту заявив журналістам в Ізраїлі, повідомляє AFP.

Рубіо про зустріч Трампа із Зеленським

Держсекретар зазначив, що Трамп уже мав кілька розмов із Путіним, кілька зустрічей із Зеленським і, ймовірно, наступного тижня знову відбується така зустріч в Нью-Йорку, де лідери зберуться на Генеральну Асамблею ООН.

Зараз дивляться

За словами Рубіо, Трамп усе ще сподівається на досягнення мирної угоди між Києвом та Москвою.

— Він продовжить спроби. Якщо мир можливий, він хоче його досягти. Якоїсь миті президент може дійти висновку, що це неможливо. Він ще не дійшов такого висновку, але може досягти його, – сказав держсекретар.

На думку Рубіо, Трамп здатний говорити і з Путіном, і з Зеленським та європейцями.

— Якщо він якимось чином відмовиться від цього або запровадить санкції проти Росії та скаже: “З мене досить”, то у світі не залишиться нікого, хто міг би стати посередником у завершенні (війни), – переконаний держсекретар.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що війна Росії проти України закінчиться не на полі бою, а за столом переговорів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.