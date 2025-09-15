Американський президент Дональд Трамп вперше висловився про Росію як про країну-агресора.

Це ще раз продемонструвало зміну його позиції щодо Москви, пише Politico.

Трамп вперше назвав Росію агресором: деталі

Президент США, коментуючи загибель солдатів України та Росії, заявив журналістам, що “агресори завжди втрачають більше”.

– Цього тижня загинуло 8 000 солдатів з обох країн. Ще трохи з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше, – наголосив він.

Видання нагадало, що раніше Дональд Трамп відмовлявся прямо засуджувати Кремль за його вторгнення до України.

В лютому його адміністрація стала на бік РФ та КНДР, відхиливши резолюцію ООН на підтримку територіальної цілісності України та засудження Росії.

Також США заперечували проти заяви Великої сімки, де називали росіян агресорами.

А в квітні Трамп звинуватив у війні Україну – за його словами, не варто було “починати війну проти когось, хто в 20 разів більший, а потім сподіватись, що люди дадуть кілька ракет”.

Проте протягом літа позиція американського президента щодо РФ змінилась. Адміністрація Трампа почала чинити дедалі більший тиск на диктатора Володимира Путіна, який перешкоджає зусиллям США щодо посередництва в прямих мирних переговорах за участі президента України Володимира Зеленського.

Зміна позиції Трампа щодо війни: чи є результати

Президент США визнав, що війна Росії проти України виявилась складнішою, аніж йому здавалося спершу.

– Я думаю, що мені доведеться говорити самостійно. Вони (Зеленський і Путін, – Ред.) ненавидять один одного. Вони так ненавидять один одного, що не можуть дихати, – вважає Дональд Трамп.

Оскільки жорсткіша позиція Трампа не змогла підштовхнути Путіна до столу переговорів із Зеленським, адміністрація США стикається зі все більшими закликами запровадити жорсткіші санкції проти Росії.

Американський очільник розповів, що планує це зробити, але лише після того, як Європа припинить купувати російську нафту та посилить власний санкційний режим.

– Я не хочу, щоб вони купували (російську, – Ред.) нафту. А санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі, – наголосив він.

Серед найбільших покупців російської енергії в ЄС – Угорщина та Словаччина, які до того ж виступають проти відмови від російських газу та нафти.

Тим часом міністр енергетики США Кріс Райт публічно попередив, що США хочуть “витіснити весь російський газ”.

На його думку, можливість “задушити” здатність Росії фінансувати криваву війну буде найкращим виходом для всіх.

Джерело : Politico

