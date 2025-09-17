День рятівника України: щирі привітання для героїв без зброї
У вересні українці відзначають День рятівника – професійне свято людей, які щодня ризикують власним життям заради безпеки інших.
У цей день вшановують рятувальників, пожежників, працівників цивільного захисту та всіх, хто долучається до порятунку життя і ліквідації наслідків надзвичайних подій.
День рятівника 2025 – це нагода висловити вдячність і підтримати героїв без зброї теплими словами у прозі чи за допомогою гарних листівок.
День рятівника 2025 – дата й історія свята
Щороку свято припадає на 17 вересня. Проте, так було не завжди. Раніше професійний день працівників цивільного захисту відзначали в останню суботу жовтня.
У 2004 році указом президента День пожежника і День рятівника стали єдиним Днем працівників цивільного захисту. Датою святкування призначили 17 вересня. У 2025 році вона припадає на середу.
З 2008 року за рішенням президента Віктора Ющенка свято отримало сучасну назву – День рятівника України. Сьогодні його відзначають не лише службовці, а й усі, хто рятував життя інших у надзвичайних обставинах.
День рятівника 2025 – привітання в картинках
У День рятівника 2025 українці дякують героям без зброї за мужність, витримку та самопожертву. Факти ICTV спеціально до цієї дати підготували добірку теплих привітань у листівках, які ви можете надіслати всім, хто рятує життя.
Ви – ті, хто не боїться дивитися в обличчя небезпеці заради життя інших. Нехай кожен ваш день буде сповнений вдячності, любові та турботи, а у скрутні хвилини вас оберігає доля та підтримують близькі! Вітаємо з Днем рятівника!
***
З Днем рятівника України! Дякуємо вам за сміливість, стійкість і готовність діяти там, де інші розгублюються. Нехай добро, яке ви даруєте людям, повертається сторицею, а серце завжди наповнюється миром і світлом!
***
У День рятівника бажаємо здоров’я, сил і віри у власну справу. Ви – надійний щит для країни й кожної людини, що потребує допомоги. Хай ваші родини будуть під надійним захистом, а життя – мирним і щасливим!
***
Зі святом рятівників! Ваша відвага рятує життя, ваша сила додає надії, а ваша самопожертва нагадує, що справжні герої – серед нас. Нехай ангели завжди стоять поруч, а доля дарує тільки добрі миттєвості!
***
Вітаємо з Днем рятівника! Це свято тих, хто береже наше сьогодення і майбутнє. Нехай Господь охороняє вас від небезпек, а у ваших серцях завжди панують любов, віра й впевненість у перемозі добра!