У вересні українці відзначають День рятівника – професійне свято людей, які щодня ризикують власним життям заради безпеки інших.

У цей день вшановують рятувальників, пожежників, працівників цивільного захисту та всіх, хто долучається до порятунку життя і ліквідації наслідків надзвичайних подій.

День рятівника 2025 – це нагода висловити вдячність і підтримати героїв без зброї теплими словами у прозі чи за допомогою гарних листівок.

День рятівника 2025 – дата й історія свята

Щороку свято припадає на 17 вересня. Проте, так було не завжди. Раніше професійний день працівників цивільного захисту відзначали в останню суботу жовтня.

У 2004 році указом президента День пожежника і День рятівника стали єдиним Днем працівників цивільного захисту. Датою святкування призначили 17 вересня. У 2025 році вона припадає на середу.

З 2008 року за рішенням президента Віктора Ющенка свято отримало сучасну назву – День рятівника України. Сьогодні його відзначають не лише службовці, а й усі, хто рятував життя інших у надзвичайних обставинах.

День рятівника 2025 – привітання в картинках

У День рятівника 2025 українці дякують героям без зброї за мужність, витримку та самопожертву. Факти ICTV спеціально до цієї дати підготували добірку теплих привітань у листівках, які ви можете надіслати всім, хто рятує життя.

Ви – ті, хто не боїться дивитися в обличчя небезпеці заради життя інших. Нехай кожен ваш день буде сповнений вдячності, любові та турботи, а у скрутні хвилини вас оберігає доля та підтримують близькі! Вітаємо з Днем рятівника!

***

З Днем рятівника України! Дякуємо вам за сміливість, стійкість і готовність діяти там, де інші розгублюються. Нехай добро, яке ви даруєте людям, повертається сторицею, а серце завжди наповнюється миром і світлом!

***

У День рятівника бажаємо здоров’я, сил і віри у власну справу. Ви – надійний щит для країни й кожної людини, що потребує допомоги. Хай ваші родини будуть під надійним захистом, а життя – мирним і щасливим!

***

Зі святом рятівників! Ваша відвага рятує життя, ваша сила додає надії, а ваша самопожертва нагадує, що справжні герої – серед нас. Нехай ангели завжди стоять поруч, а доля дарує тільки добрі миттєвості!

***

Вітаємо з Днем рятівника! Це свято тих, хто береже наше сьогодення і майбутнє. Нехай Господь охороняє вас від небезпек, а у ваших серцях завжди панують любов, віра й впевненість у перемозі добра!

