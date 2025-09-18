Підозрюють у легалізації 18 га держземлі: у розшук оголошено екснардепа часів Януковича
НАБУ оголосило у розшук екснардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.
До реалізації оборудки з легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн причетні колишній народний депутат України від Партії регіонів та підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України. Усім повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком Столичний у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб.
– Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев’ять ділянок по 2 га та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов’язаним із забудовницею товариствам, – йдеться у повідомленні НАБУ.
Згодом сторони врегулювали конфлікт підписанням “понятійки” щодо спільного використання землі ринку. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.
Подальше розпорядження земельним масивом було зупинене арештом, накладеним за клопотанням прокурорів САП.