Уночі 18 вересня сталася низка важливих подій для України та світу.

Неправдива інформація про бої у Куп’янську Харківської області, Нацбанк повідомив про вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок, Сенат Польщі ухвалив закон про допомогу українцям, у Варшаві депортують українця за запуск дрона, а США підтвердили передачу Україні військової допомоги від союзників НАТО.

Детальніше про головні події ночі та ранку 18 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Ситуація у Куп’янську

Інформація про те, що російські війська нібито дісталися до центру Куп’янська, виявилася неправдою.

Речник ОСУВ Дніпро Олексій Бєльський повідомив, що окупанти намагаються переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах.

Росіяни діють на півночі міста, куди вони інфільтрувалися малими групами.

Однак українські військові проводять операцію з їхнього блокування та знищення.

Вилучення монет номіналом 10 копійок

Національний банк України оголосив про поступове вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок з 1 жовтня 2025 року.

У НБУ зазначили, що це рішення дозволить скоротити витрати держави на обслуговування готівкового обігу.

При цьому монети залишатимуться законним платіжним засобом, але після потрапляння до банків не повертатимуться назад в обіг.

Закон про допомогу українцям у Польщі

Сенат Польщі ухвалив законопроєкт про іноземців і допомогу громадянам України без поправок.

Документ передбачає продовження легального перебування українців, але встановлює жорсткіші правила для отримання соцвиплат – залежно від працевлаштування та навчання дітей у школі.

Депортація українця з Польщі за запуск дрона

21-річного громадянина України депортують із Польщі після запуску дрона над історичним центром Варшави.

Він також отримав заборону на в’їзд до країн Шенгенської зони на п’ять років та сплатив штраф у розмірі 4 тис. злотих.

Найближчим часом його мають доставити до одного з пунктів пропуску ну українсько-польському кордонні та відправити додому.

Військова допомога Україні від НАТО

Адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила, що найближчим часом Україна отримає перший пакет військової допомоги від союзників НАТО з американських складів.

Це стало можливим завдяки запуску нового механізму фінансування Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

У Білому домі назвали угоду історичною. Очікується, що вона принесе мільярдні угоди США.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 303-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

