Карта бойових дій на 19 вересня 2025 – ситуація на фронті
За минулу добу на фронті відбулося 223 бойових зіткнення.
Такі дані 19 вересня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 19 вересня 2025
Втрати ворога на 19 вересня 2025
- особового складу – близько 1 099 530 (+1 150);
- танків – 11 191;
- бойових броньованих машин – 23 278 (+1);
- артилерійських систем – 32 896 (+17);
- реактивних систем залпового вогню – 1 492 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 218 (+1);
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 60 680 (+211);
- крилатих ракет – 3 718;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 044 (+44);
- спеціальної техніки – 3 968 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 304-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
