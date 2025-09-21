За минулу добу на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Такі дані 21 вересня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 21 вересня 2025

Ситуація в Україні на 21 вересня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника у районах Вовчанська, Красного Першого, у бік Западного та Бочкового.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Мирного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове та у бік населеного пункту Новоселівка.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ у бік Дронівки та поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах населених пунктів Ступочки та Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку відбулося 52 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Покровськ, Козацьке і Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 22 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Полтавка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ на 21 вересня 2025

танків – 11 193 (+1);

бойових броньованих машин – 23 281 (+1);

артилерійських систем – 32 952 (+25);

РСЗВ – 1 492;

засобів ППО – 1 218;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61 598 (+553);

крилатих ракет – 3 747 (+29);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 245 (+77);

спеціальної техніки – 3 969 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 306-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

