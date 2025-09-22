За минулу добу на фронті відбулося 123 бойових зіткнення.

Такі дані 22 вересня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 22 вересня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

