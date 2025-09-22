Валентина Летяк, редакторка стрічки
1 хв.
Карта бойових дій на 22 вересня 2025 – ситуація на фронті
За минулу добу на фронті відбулося 123 бойових зіткнення.
Такі дані 22 вересня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.
Зараз дивляться
Карти бойових дій в Україні на 22 вересня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.