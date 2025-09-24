24 вересня Шевченківський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для Нестора Шуфрича, якого звинувачують у держзраді.

Суд не змінив Шуфричу запобіжний захід

Як повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду, сторони під час засідання обговорювали стан його здоров’я та ризики втечі.

Адвокати Шуфрича просили відпустити нардепа під домашній арешт. Суд у клопотанні відмовив та залишив підозрюваного під вартою до 4 жовтня.

Сторона захисту Шуфрича заявила, що немає ризиків, які б обґрунтовували тримання під вартою, а підозрюваному необхідна медична реабілітація. Пʼять адвокатів просили пом’якшити запобіжний захід, зокрема застосувати домашній арешт, наголошуючи на погіршенні стану здоров’я Шуфрича, зокрема слуху.

– Лікарі повідомляли, що непроходження процедури призведе до погіршення стану здоров’я. Можна забезпечити носіння електронного пристрою, — зазначив адвокат Віктор Карпенко.

Шуфрич підтримав клопотання та заявив, що потерпає від болю після операції вже сім місяців й не отримав післяопераційної реабілітації.

– Я складно рухаюсь по приміщенню. Це просто біль, він постійний. Ризиків немає, куди я втечу? Хіба як суддю Чауса мене кудись вивезете? — сказав Шуфрич.

Однак прокурори запевняють, що ризики залишаються, і просять відмовити у пом’якшенні запобіжного заходу. Крім того, на засіданні прокурор зачитав частину обвинувального акту. Зокрема, там йдеться, що Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання екссекретаря РНБО часів президентства Януковича Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

Обвинувальний акт зачитано лише за однією статтею. На наступних засіданнях планується озвучення решти матеріалів.

