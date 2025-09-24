У центрі Києва на Хрещатику в середу, 24 вересня, вже вдруге на хвилину зупинився рух для вшанування загиблих захисників та захисниць.

Про це повідомляє кореспондент Фактів ICTV.

Хрещатик зупинився: як кияни вшанували загиблих героїв

Зазначимо, що це вже вдруге цього тижня активісти та поліція спільно перекрили головну вулицю столиці, щоб віддати шану полеглим у російсько-українській повномасштабній війні.

– На одну хвилину автівки зупинилися і деякі водії вийшли з транспорту. Паралельно молодь вийшла на дорогу з плакатами про заклики дотримуватися хвилини мовчання, – розповів кореспондент з місця подій.

За словами активістів, для них є дивним те, що за ці 3,5 року в Україні досі до кінця не сформувалася культура вшанування тих, хто віддав найцінніше за цю країну – своє життя.

У той час, коли чимало українських міст зупиняються щодня о 9 ранку на хвилину мовчання, у Києві життя продовжує вирувати.

На думку активістів, подібні акції на Хрещатику мають проходити щодня, щоби привчити киян хоча б на хвилину зупинятися та згадувати про загиблих героїв.

Цього дня в центр столиці прибули і матері загиблих воїнів, які кажуть, що для них є дуже важливим, аби вся країна навчилася дякувати своїм героям – як загиблим, так і живим.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 22 вересня повідомляв, що до кінця цього тижня у Києві заплановано щоденне перекриття Хрещатика на час загальнонаціональної хвилини мовчання о 09:00.

Раніше повідомлялося, що в Україні хвилину мовчання було запроваджено указом президента №143/2022 від 16 березня 2022 року.

У документі йдеться, що така традиція введена для вшанування світлої пам’яті всіх загиблих через збройну агресію Російської Федерації проти України.

Відповідно до указу, щодня о 09:00 проводиться хвилина мовчання. Її оголошують у засобах масової інформації, незалежно від їхньої форми власності, в навчальних закладах, а також забезпечують органи державної влади та місцевого самоврядування.

