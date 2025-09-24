Україна ухвалила рішення відкрити експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, випробувані у бойових умовах під час повномасштабної війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у рамках виступу під час загальних дебатів на Генеральній Асамблеї ООН.

Зеленський про відкриття експорту зброї України

– Ми вирішили відкрити наш експорт зброї. Це потужні системи, перевірені на реальній війні, – сказав глава держави.

За його словами, Україна хоче показати своїм партнерам, що вони є надійними та сучасними, а також перевіреними в реальних умовах.

Як зазначив президент, багато хто у світі досі розслаблений, однак на Генеральній Асамблеї ООН присутні представники країн, в яких триває, вже закінчилася війна або відверто готуються до нової.

На його думку, світ не може вдавати, що це не його відповідальність, адже це стосується всіх країн.

Володимир Зеленський запитав, чи зможе Росія завдяки торгівлі надалі мати можливість фінансувати війну проти України.

Глава держави переконаний, що від світу залежить, чи зможуть викрадені українські діти повернутися додому, а також чи звільнять заручників і військовополонених.

