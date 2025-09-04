В Організації Об’єднаних Націй (ООН) шоковані російським ударом по гуманітарній місії з розмінування на околицях Чернігова, який відбувся вдень 4 вересня.

Про це заявив координатор системи ООН і гуманітарний координатор Матіас Шмале.

– Я шокований трагічною новиною про те, що загинули двоє наших колег із Данської ради у справах біженців. Ще восьмеро поранені під час виконання своїх обов’язків унаслідок удару Збройних сил РФ у Чернігівській області, – сказав гуманітарний координатор.

За словами Шмале, його колеги присвятили своє життя допомозі людям в Україні, які потерпають внаслідок руйнівних наслідків війни та часто самі наражаються на небезпеку.

Внаслідок російських ударів на території України лише протягом цього року загинуло щонайменше четверо гуманітарних працівників і постраждали ще 34 осіб до атаки у Чернігові.

На думку гуманітарного координатора, мирні жителі та люди, які їм допомагають, мають бути захищені відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Вони ніколи не повинні ставати мішенню, стверджує Шмале.

У четвер, 4 вересня, російські війська завдали ракетного удару на околицях Чернігова по працівниках гуманітарної місії з розмінування Данська рада у справах біженців, які виконували роботи з очищення території від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

