Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога 24 вересня: мінус ще 970 окупантів і два літаки
Втрати ворога на 24 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 309-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 104 550 вбитими і пораненими.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 24 вересня 2025
- особового складу – близько 1 104 550 (+970) осіб;
- танків – 11 201 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 285 (+3);
- артилерійських систем – 33 095 (+43);
- РСЗВ – 1 496 (+1);
- засобів ППО – 1 218;
- літаків – 426 (+2);
- гелікоптерів – 345;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62 820 (+334);
- крилатих ракет – 3 747;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 616 (+130);
- спеціальної техніки – 3 973 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.