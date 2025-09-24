Втрати ворога на 24 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 309-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 104 550 вбитими і пораненими.

  • особового складу – близько 1 104 550 (+970) осіб;
  • танків – 11 201 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 285 (+3);
  • артилерійських систем – 33 095 (+43);
  • РСЗВ – 1 496 (+1);
  • засобів ППО – 1 218;
  • літаків – 426 (+2);
  • гелікоптерів – 345;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62 820 (+334);
  • крилатих ракет – 3 747;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 616 (+130);
  • спеціальної техніки – 3 973 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

