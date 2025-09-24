Зупинити кремлівського диктатора Володимира Путіна та його війну проти України простіше і дешевше зараз. Світу необхідно примусити Росію до миру.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час свого виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН.

Світову гонку озброєнь дешевше зупинити зараз — Зеленський

Так, Зеленський зауважив, що у світі набирає обертів виробництво дронів. По всьому фронту в Україні є місця, де панують виключно дрони, й це територія смерті.

За його словами, раніше дрони собі могли дозволити найкращі армії світу, але війна в Україні показала, що навіть маленькі недорогі безпілотники можуть нести смерть. Президент також зауважив, що і Північна Корея будує тактичні ударні БпЛА. Тож у світі набирає обертів гонитва озброєнь.

Володимир Зеленський вважає, що світову гонитву озброєнь дешевше зупинити зараз, ніж будувати підземні дитячі садочки, лікарні, школи чи величезні бункери, ховаючи в них критичну інфраструктуру.

– Зупинити Путіна дешевше зараз, ніж намагатися захищати кожен порт і корабель від терористів і морських дронів. Ми маємо інакше діяти разом, щоб зупинити агресора. Тоді ми матимемо шанс, що ці гонитви озброєнь не принесуть нам катастрофи, – зазначив український президент.

За його словами, якщо потрібна зброя та тиск на Росію, то це вже треба робити, інакше війна Путіна буде тривати та розширюватися. Зеленський згадав, як російські ударні дрони залетіли у повітряний простір Польщі, неодноразово бували в небі над Румунією. А ще останній інцидент, коли дрони помітили в Данії та Норвегії.

– Ми говорили й раніше, що Україна – лише перша, а ось тепер російські дрони літають над Європою, російські операції поширюються у багатьох країнах. Путін хоче продовжувати цю війну. Ніхто не може почуватися у безпеці, – додав президент України.

Джерело : Офіс президента

