В Одесі навіть восени можна зловити трохи літа. У вересні та на початку жовтня тут ще тримається приємна погода, тож чимало людей, які не встигли відпочити влітку, планують вирушити на море вже восени.

Факти ICTV з’ясували, якою буде погода в Одесі у жовтні місяці та чи варто найближчим часом чекати дощів.

Прогноз погоди в Одесі до кінця вересня

За словами синоптикині відділу метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Яни Антонюк, завтра, 27 вересня, на погоду в Одесі та Одеській області впливатиме гребінь з північного заходу. У Любашівці збережеться висока пожежна небезпека.

Зараз дивляться

27 вересня в Одеській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі +6…+11°, місцями до +3°. Вдень +14…+19°.

В Одесі вночі +9…+11°, а вдень +16…+18°.

Вздовж північно-західного узбережжя Чорного моря — легке хвилювання, рівень моря безпечний. Температура морської води становитиме +18…+19°.

– Надалі зберігатиметься малохмарна погода без опадів, проте 30 вересня та 1 жовтня місцями можливий невеликий дощ. Температурний фон до 1 жовтня залишиться без суттєвих змін, – наголосила синоптикиня.

Погода в Одесі на жовтень 2025 року: кліматична характеристика

Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів надав коротку кліматичну характеристику жовтня.

Зверніть увагу, що це не прогноз погоди в Одесі у жовтні, а огляд кліматичних особливостей на основі багаторічних спостережень за погодою в Україні.

У першій половині жовтня заморозки є звичним явищем.

Середня місячна температура повітря зазвичай коливається від +6 до +13 °С. Для Одеси цей показник становить близько +12,0 °С.

Абсолютний мінімум температури сягає -5…-16 °С. В Одесі найнижче значення було зафіксоване 31 жовтня 1920 року -15,0 °С.

Абсолютний максимум температури становить +26…+34 °С. В Одесі рекорд тепла був зафіксований 21 жовтня 2023 року і склав +29,8 °С.

Середня кількість опадів у жовтні зазвичай становить 29–54 мм. Водночас абсолютний рекорд добових опадів в Одесі був зафіксований у 1939 році — тоді випало 210 мм за одну добу.

Прогноз погоди в Одесі на жовтень

Щодо прогнозів середніх показників на жовтень 2025 року, то середня місячна температура очікується на рівні +12,3 °С. А місячна кількість опадів прогнозується близько 38 мм.

Читайте також Якою буде зима у 2026 році: чи варто очікувати снігопадів

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.