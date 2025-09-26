Президент України Володимир Зеленський провів військову нараду в п’ятницю, 26 вересня. Під час зустрічі були доповіді щодо фронту – ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні.

Зеленський про підсумки військової наради

Як заявив Володимир Зеленський, під час військової наради були присутні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль і профільний заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

– Особлива увага – Добропільській контрнаступальній операції. Станом на сьогоднішній ранок, від початку операції вже звільнено 168,8 кв. км території та ще 187,7 кв. км зачищені від російських диверсійних груп, – сказав глава держави.

Президент України розповів, що загальні втрати військ Росії тільки в межах цієї операції становлять вже майже 3 тис. осіб. Більшість – це безповоротні втрати, звернув увагу Зеленський.

Водночас триває поповнення обмінного фонду для України. Глава держави подякував усім українським підрозділам, які залучені до проведення операції.

За його словами, під час військової наради були доповіді про ситуацію в Купʼянську та на навколишніх територіях. Також детально обговорили перебіг дій ЗСУ загалом у Харківській і Донецькій області.

Зеленський про збиття російського Су-34 на Запоріжжі

Головнокомандувач ЗСУ доповів про збиття російського Су-34 у Запорізькій області. Президент України подякував воїнам за влучність.

Глава держави наголосив, що саме цей літак разом з іншими війська Росії застосовували для ударів авіабомбами по Запоріжжю, інших українських містах і селах.

Зеленський стверджує, що ЗСУ планують надалі цілком справедливо знищувати російську військову авіацію у відповідь на удари по Україні.

Водночас Україна працює з партнерами, щоб додатково зміцнити український захист неба. За підсумками зустрічей та домовленостей у Нью-Йорку цими днями є відповідні доручення Міністерству оборони та українським дипломатам, сказав президент.

Крім цього, головнокомандувач ЗСУ доповів про нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні. Українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників.

– Ймовірно, це угорські дрони. Попередньо, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах, – стверджує президент.

Глава держави доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти про кожен зафіксований факт.

Фото : Офіс президента

