Через російську комбіновану атаку на Київ понівечило автівки на паркувальному майданчику представництва Європейського Союзу в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала амбасадорка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Пошкоджено автомобілі біля представництва ЄС

Катаріна Матернова наголосила, що для України такі масштабні атаки, на жаль, стали звичною справою. Вночі Росія запустила по Україні близько 600 дронів та 40 ракет. Цілив ворог у цивільну інфраструктуру, що спричинило руйнування та пожежі.

– Головними цілями ворога були Київ та Київська область. У Солом’янському районі було влучання у п’ятиповерховий житловий будинок, пошкоджено Інститут кардіології, де загинули щонайменше двоє людей. У Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому районах під ударом житлові та нежитлові будинки, – розповіла Катаріна Матернова.

За її словами, один із вибухів пошкодив автомобілі на паркувальному майданчику делегації Євросоюзу.

– Усі мої колеги в безпеці, і ми продовжуємо свою роботу. Київ стоїть – і Європейський Союз стоїть разом із ним, – каже пані посол.

Вона наголошує, що ця ніч є ще одним нагадуванням того, що Росія навмисно цілиться та тероризує цивільне населення.

Катаріна Матернова заявила, що Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

