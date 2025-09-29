Російська армія не просунулась на Сумщині та має проблеми із забезпеченням своїх підрозділів на Покровському напрямку. На Донецько-Дніпропетровському напрямку у росіян нестача особового складу.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на основних напрямках станом на 28 вересня

Геолокаційні кадри за 27 вересня свідчать, що заяви росіян про нібито захоплення позицій на південний схід від Андріївки (на північ від міста Суми) є неправдивими. Ба більше, Сили оборони України утримали позиції або навіть просунулися вперед у цьому районі.

Зараз дивляться

27 і 28 вересня російські війська атакували невизначені райони Сумської та Курської областей. Російські джерела стверджували, що ЗСУ провели контрнаступ поблизу Степного, Андріївки, Олексіївки та Кіндратівки (на північ від міста Суми).

Відомо, що поблизу Безсалівки (на північний захід від Сум) діють військові російського 56 повітряно-десантного полку (7 дивізія ПДВ).

На Харківщині 28 вересня армія РФ продовжувала тиснути у напрямку Великого Бурлука. Російський військовий блогер заявив, що окупаційна армія просунулася на північний захід від Одрадного (на північний схід від Великого Бурлука), проте підтверджень цьому немає.

На Куп’янському напрямку та біля Борової ворожі війська також не просунулися. Натомість просунулись на Лиманському напрямку.

28 вересня армія РФ продовжувала атаки біля Покровська, проте не досягла підтверджених успіхів.

Російська піхота продовжує атакувати невеликими штурмовими групами один-два рази на день. Крім того, росіяни збільшують дальність польоту своїх ударних дронів, а це дуже ускладнює логістику для Збройних сил України.

Водночас і російські війська на цьому напрямку страждають – змушені доставляти припаси пішки невеликими групами, щоб уникнути виявлення українськими дронами.

Окупантам вдалося просунутися на Новопавлівському напрямку. Там намагаються обходити українські позиції невеликими групами й закріпитися в маленьких населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

За словами речника ОСУВ Дніпро Віктора Трегубова, відкрита місцевість у цьому районі несприятлива для наступів – російським військам буде важко знайти укриття у вітрозахисних смугах, коли почне падати листя.

Трегубов також зазначив, що росіяни перекидають підрозділи з півдня України на схід. Така зміна свідчить, що окупанти страждають від нестачі особового складу.

28 вересня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не досягли підтверджених успіхів.

Джерело : ISW

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.