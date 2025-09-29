Військові Сил безпілотних систем знищили російський ударний гелікоптер Мі-28.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (Мадяр).

Сили безпілотних систем знищили гелікоптер Мі-28

За словами Роберта Бровді, ворожий вертоліт атакували дрони Хижаків висот 59 бригади Сил безпілотних систем.

У 59 окремій штурмовій бригаді Сил безпілотних систем повідомили, що ворожий гелікоптер Мі-28 знищили у районі населеного пункту Котлярівка Покровського району Донецької області.

— Результат — робота розвідки й наших людей. Хто прилітає туди на оглядини — нехай готується. На майбутнє: не робіть нам сюрпризів із повітря — це вам дорого обійдеться, — наголосили військові.

Мі-28 — радянський та російський ударний гелікоптер. У 1995 році представили модифікацію Мі-28Н Нічний мисливець. У 2009 році Мі-28Н поставили на озброєння армії РФ.

Вночі 25 вересня підрозділи Сил безпілотних систем вдарили по трьох газорозподільчих станціях на тимчасово окупованій території Луганської області – ГРС Щастя, Сєвєродонецьк та Новопсков.

Вночі 14 вересня оператори 14 окремого полку БпАК Сил безпілотних систем спільно атакували другий за потужністю нафтопереробний завод в Росії – Кіришінафтооргсинтез в Ленінградській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 314-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

