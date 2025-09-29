Военные Сил беспилотных систем уничтожили российский ударный вертолет Ми-28.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (Мадяр).

Силы беспилотных систем уничтожили вертолет Ми-28

По словам Роберта Бровди, вражеский вертолет атаковали дроны Хищников высот 59 бригады Сил беспилотных систем.

В 59 отдельной штурмовой бригаде Сил беспилотных систем сообщили, что вражеский вертолет Ми-28 уничтожили в районе населенного пункта Котляровка Покровского района Донецкой области.

— Результат — работа разведки и наших людей. Кто прилетает туда на осмотр — пусть готовится. На будущее: не делайте нам сюрпризов с воздуха — это вам дорого обойдется, — подчеркнули военные.

Ми-28 — советский и российский ударный вертолет. В 1995 году представили модификацию Ми-28Н Ночной охотник. В 2009 году Ми-28Н поставили на вооружение армии РФ.

Ночью 25 сентября подразделения Сил беспилотных систем нанесли удар по трем газораспределительным станциям на временно оккупированной территории Луганской области — ГРС Счастье, ГРС Северодонецк и ГРС Новопсков.

Ночью 14 сентября операторы 14 отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем совместно атаковали второй по мощности нефтеперерабатывающий завод в России – Киришинефтеоргсинтез в Ленинградской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 314-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

