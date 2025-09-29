Запорізька атомна електростанція протягом шести діб працює без підключення до української енергосистеми.

Системи безпеки підтримуються резервними дизельними генераторами, однак їхні запаси залишаються невідомими.

Про це заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков.

Десятий блекаут на ЗАЕС: які наслідки

Тимчасово окупована Запорізька АЕС уже шість днів залишається від’єднаною від української енергосистеми.

Увесь цей час живлення систем безпеки здійснюють дизельні генератори. Ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже точні обсяги запасів пального на станції наразі невідомі.

– Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній – всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм, – написав Коріков у Facebook 29 вересня.

Він наголосив, що відсутня чітка інформація про те, скільки дизельного палива залишається на проммайданчику і як довго генератори ще зможуть працювати, підтримуючи системи безпеки.

– Відсутність зовнішнього електропостачання ЗАЕС з української енергосистеми несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки, – підкреслив голова Держатомрегулювання.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

23 вересня на захопленій росіянами ЗАЕС стався вже десятий блекаут від початку окупації.

За даними експертки з ядерної енергетики Ольги Кошарної, відключення останньої лінії живлення відбулося на тлі планів Росії приєднати станцію до своєї енергосистеми.

Дослідження Greenpeace Україна на основі супутникових знімків від 27 вересня підтвердило: втрата останньої лінії живлення була наслідком свідомого саботажу з боку російських військових.

Запорізьку АЕС окупанти захопили 4 березня 2022 року під час боїв за Енергодар.

12 березня контроль над об’єктом перебрала російська компанія Росатом, хоча станцію й далі обслуговує український персонал, що працює під тиском.

21 липня 2022 року російські війська розмістили значну кількість техніки у машинній залі першого енергоблока, що є грубим порушенням міжнародних норм безпеки.

1 вересня того ж року на станцію прибули експерти МАГАТЕ. Надалі відбувалися регулярні ротації місії: у жовтні 2022 року – перша, а у 2023-му вже п’ятнадцята.

9 червня 2023 року через зниження рівня води Держатомрегулювання вивело п’ятий енергоблок у “холодний зупин”.

За підрахунками регулятора, через дії окупантів ЗАЕС зазнала економічних збитків на близько 30 млрд грн, недоотримана вигода для Енергоатома перевищила 167 млрд грн.

