Втрати ворога на 1 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 920 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 316-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 111 480 вбитими та пораненими.

Втрати ворога на 1 жовтня 2025 року

особового складу – близько 1 111 480 (+920) осіб;

танків – 11 223 (+1);

бойових броньованих машин – 23 294 (+3);

артилерійських систем – 33 324 (+13);

РСЗВ – 1 505;

засобів ППО – 1 224;

літаків – 427;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65 552 (+249);

крилатих ракет – 3 790;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 274 (+33);

спеціальної техніки – 3 979.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 316-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

