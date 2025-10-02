Сполучені Штати забезпечуватимуть Україну розвідувальними даними для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

США надаватимуть розвіддані для ударів по РФ

Як зазначає видання, Сполучені Штати вже давно діляться розвідданими з Києвом, але новий крок полегшить Україні удари вглиб Росії.

Зокрема йдеться про атаки у відповідь по нафтопереробних заводах, трубопроводах, електростанціях та іншій інфраструктурі з метою позбавлення Кремля доходів від продажу нафти.

— США нададуть Україні розвідувальні дані для далекобійних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, в той час як адміністрація Трампа розглядає можливість надіслати Києву потужну зброю, яка могла би вразити більше цілей на території РФ, – зазначає видання.

Відповідне розпорядження нещодавно підписав Дональд Трамп.

За словами джерел видання, американські чиновники просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку.

— Розширений обмін розвідданими з Києвом є останньою ознакою того, що Трамп поглиблює свою підтримку України на тлі того, як його зусилля щодо просування мирних переговорів зайшли в глухий кут, – зауважується в публікації.

За словами чиновників, схвалення дозволу на забезпечення України додатковими розвідданими відбулося незадовго до того, як Трамп минулого тижня опублікував заяву, що Україна може повернути всі свої землі, окуповані Росією.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп дозволив Україні бити безпілотниками та ракетами великої дальності американського виробництва по військових цілях на території Росії.

Водночас деякі удари по Росії потребуватимуть додаткового схвалення Пентагону.

