За минулу добу на фронті відбулося 133 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 08:00 2 жовтня  оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 3 жовтня 2025

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Втрати ворога на 3 жовтня 2025 року

  • особового складу – близько 1 113 430 (+970) осіб;
  • танків – 11 225 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 297 (+1);
  • артилерійських систем – 33 413 (+13);
  • РСЗВ – 1 514 (+1);
  • засобів ППО – 1 224;
  • літаків – 427;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66 093 (+273);
  • крилатих ракет – 3 790;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 325 (+44);
  • спеціальної техніки – 3 979.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 318-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніГенеральний штаб УкраїниКарта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.