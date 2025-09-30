Колегія Єврокомісії збереться 30 вересня в Брюсселі для обговорення питань безпеки. Засідання відбудеться за участі генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням посадовця Європейської комісії.

Засідання колегії Єврокомісії 30 вересня: що відомо

За словами співрозмовника видання, за зустріч запрошений генсек НАТО.

– Завтра зранку відбудеться засідання колегії Єврокомісії з питань безпеки, у якій візьме участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте, – розповів він напередодні.

Чиновник зауважив, що єврокомісари, зокрема, обговорюватимуть плани щодо оборонної стратегії Євросоюзу Готовність 2030 (Readiness 2030).

Днями європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Євросоюз планує побудувати трискладову систему захисту східного флангу від Росії.

За його словами, йдеться про три стіни – морську, дронову та наземну.

Наземна стіна передбачає створення системи протидії провокаціям на наземному кордоні, стіна дронів – захист повітряного простору країн ЄС і морська стіна – протидія можливим провокаціям на воді.

