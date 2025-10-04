Невелике потепління, дощі та грози: погода в Україні наступного тижня

Наступного тижня відчутної зміни погоди не відбудеться, лише у деяких областях очікується потепління. Крім того, майже по всій території дощитиме.

Детальніше про те, якою буде погода протягом наступних 7 днів – Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Прогноз погоди на вихідні та початок тижня в Україні

Загалом, найближчі три дні в Україні у плані опадів буде різноманітна погода, а стосовно температурних показників вона буде більш однорідною.

Зараз дивляться

– Загалом, її формуватимуть у нас атмосферні фронти, спочатку циклон із півдня, а потім з північного заходу. І загалом, найближчими днями Україна перебуватиме у полі зниженого тиску, – говорить експерт.

На більшості областей пануватиме досить волога прохолодна повітряна маса, яка буде відчутно теплішою над півднем та сходом країни.

– Тобто, якщо говоримо про опади, то найближчі три доби пройдуть невеликі та помірні дощі. Завтра, 4 жовтня, на Одещині, а вдень у Миколаївській та Херсонській областях місцями можуть бути значні дощі, подекуди навіть з грозами, тому що дещо підвищився температурний фон, – каже Наталя Птуха.

Спочатку вітер буде східний, південно-східний, проте на початку тижня він вже переходитиме на західний, швидкість 5-12 м/с. Завтра місцями на південному сході та сході країни можуть бути пориви вітру 15-20 м/с.

У ці дні в Україні трошки потеплішає, температурні показники на кілька градусів будуть вищими, а заморозки відступлять.

– Тому що від завтра у нас знову буде хмарно та очікуються опади, від невеликих до помірних, але саме це нівелює заморозки. У ці три дні у більшості областей вночі буде +5-12 градусів, а вдень – +11-17 градусів. А ось на півдні та сході країни вдень буде навіть +14-20 градусів, – говорить синоптикиня.

Найпрохолодніші залишаються, звичайно, Карпати, а саме високогір’я. Там протягом трьох днів очікується дощ і мокрий сніг. Температура вночі буде близько нуля, а вдень +1-6 градусів, говорить експерт.

Прогноз погоди на тиждень

Починаючи вже з вівторка, скажімо так, сильних якихось різких погодних змін не очікується. Там, в принципі, 7 жовтня у західних та північних, а 8 жовтня – у північно-східних, центральних та південних регіонах пройдуть невеликі дощі.

Тобто там продовжується вплив атмосферних фронтів, а ось на решті території буде без опадів. Температура також сильно не зміниться, однак буде відносно без заморозків. Так, вночі прогнозується 4-10 градусів тепла, а вдень 9-15 градусів, на південному-сході очікується до +18 градусів.

Консультативний прогноз на 09-13 жовтня

9-10 жовтня у центральних, східних областях та південній частині прогнозуються дощі, 11-13 жовтня у більшості областей – без опадів.

Температура вночі 4-12° тепла, а вдень 11-17°. На півдні 12-13 жовтня в Україні прогнозується 15-20°.

До речі, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні у жовтні 2025 року, а саме, коли чекати теплі дні та осінні дощі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.