Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що на російський удар по Шостці має бути жорстка відповідь, і закликав запровадити нові нищівні санкції проти Росії.

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

Сибіга про подвійну атаку на Шостку

Глава МЗС наголосив, що удари російських дронів по пасажирських потягах у Шостці були прицільними та навмисними.

Зараз дивляться

Сибіга звернув увагу на те, що було завдано два удари поспіль.

— Це одна з найбільш варварських російських тактик — так званий подвійний удар, коли друга атака уражає рятувальників і людей, що евакуюються. Російські терористи мають дістати жорстку відповідь на цей навмисний та жорстокий терор проти цивільного населення, – наголосив він.

За словами міністра, слів недостатньо.

— Потрібні нові нищівні санкції. Нове посилення підтримки України. Це можна і потрібно зробити, щоб підвищити ціну цієї війни для Росії. Путін має відчути небезпеку продовження цієї війни особисто для себе та свого режиму, – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, що 4 жовтня близько 11:50 ворог атакував безпілотником пасажирський потяг на вокзалі Шостки.

Через кілька хвилин під час евакуації відбулося повторне ураження безпілотником ще одного потяга.

Унаслідок атаки на Шостку госпіталізовано щонайменше восьмеро людей.

Серед постраждалих – 44-річна жінка з трьома синами віком 14, 11 та 7 років, а також касирка Укрзалізниці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.