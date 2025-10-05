Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Сил територіальної оборони України з їхнім професійним святом.

Відповідне привітання Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

Привітання Зеленського з Днем ТрО

— Сьогодні дякуємо за службу та відданість Україні всім солдатам, сержантам, офіцерам української територіальної оборони — усім тим, хто реально проявив себе в захисті нашої держави, нашої незалежності, наших людей і громад, — наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості ідеї територіальної оборони у формуванні справді народного руху спротиву.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення Росії ця ідея стала символом згуртованості українців.

Крім того, у День територіальної оборони президент відзначив державними нагородами воїнів підрозділів ТрО, подякувавши їм за мужність і результати на фронті.

— Дякую, що б’єтеся заради України, захищаєте позиції та своїх побратимів. Це дійсно має значення, — додав Зеленський.

