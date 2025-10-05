Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 05.10.2025
Повномасштабна війна в Україні розпочалася близько 05:00 24 лютого 2022 року за наказом президента РФ Володимира Путіна.
Вторгнення стартувало з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State, Institute for the study of war та CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна мапа бойових дій liveuamap.com.
Карта бойових дій в Україні Deep State у режимі онлайн
Умовні позначення на карті:
- сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;
- зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;
- сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;
- червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;
- чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;
- рожевий колір – територія Придністров’я.
Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби, аеродроми, флот та напрямки атак окупантів.
У жодному разі не використовуйте карту для того, щоб прокласти безпечні маршрути, користуйтеся зеленими коридорами, запропонованими владою.
Карта бойових дій liveuamap.com
На карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.
Позначення кольорів на карті:
- синій – уряд України, НАТО, інші західні сили;
- червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я.
Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.