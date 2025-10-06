Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували серію обстрілів у районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це МАГАТЕ повідомила на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

Обстріли біля ЗАЕС

В офіційній заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі йдеться, що у районі околиць ЗАЕС зафіксовано кілька серій вхідних і вихідних обстрілів.

За даними агентства, обстріли сталися за 1,25 км від периметра станції.

– Дві серії влучили в 1,25 км від периметра станції. Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання, – йдеться у дописі.

Як відомо, на ЗАЕС нещодавно стався блекаут, спричинений діями РФ.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що росіяни проклали 200 км ліній електропередач, готуючись до спроби захопити Запорізьку АЕС, під’єднати її до енергомережі та запустити знову.

Раніше Факти ICTV повідомляли, яким є радіус ураження ЗАЕС: дивіться список територій, які потрапляють до небезпечної зони.

