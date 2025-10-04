Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції є питанням політичної волі, а не технічної можливості.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Гроссі про відновлення електропостачання ЗАЕС

Гроссі обговорює з Російською Федерацією та Україною детальні пропозиції щодо відновлення електропостачання ЗАЕС.

– Обидві сторони заявляють про готовність провести необхідний ремонт зі своїх боків лінії фронту. Але для цього має покращитися безпекова ситуація на місцях, щоб техніки могли виконувати життєво важливу роботу, не наражаючи на небезпеку своє життя, – сказав він.

За його словами, ще кілька місяців тому дві зовнішні лінії електропередачі були доступні для постачання електроенергії.

На початку травня ЗАЕС втратила лінію 330 кВ через пошкодження на українському боці.

23 вересня єдину лінію 750 кВ було відключено внаслідок пошкодження на іншому боці лінії фронту.

Це найтриваліша втрата зовнішнього живлення з десяти подібних подій за понад три з половиною роки конфлікту.

За останніми даними, на ЗАЕС працювало вісім електрогенераторів, які виробляли 20-22 МВт потужності.

Ще 12 генераторів доступні в резерві. Кожен генератор має паливні резервуари на щонайменше 10 днів роботи.

— Наразі аварійні дизельні генератори функціонують без проблем, є достатньо палива в резерві. Однак це безпрецедентна ситуація, яку необхідно вирішити без зволікань. Це питання ядерної безпеки, – наголосив Гроссі.

Оскільки реактори ЗАЕС зупинені з 2022 року, ризики не такі нагальні, як для станції, що працює.

Однак, якщо генератори перестануть працювати, це може спричинити повне знеструмлення та плавлення палива.

— Щодо ядерної безпеки, це все ще дуже серйозна ситуація. Я закликаю обидві сторони зробити все необхідне, щоб запобігти погіршенню. Це питання політичної волі, а не технічної можливості, – наголосив генеральний директор.

Він також нагадав, що 1 жовтня стався збій електропостачання нового безпечного конфайнменту на Чорнобильському майданчику через пошкодження підстанції.

Зовнішнє живлення відновили через 16 годин. Рівень радіації залишався нормальним протягом усієї події.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія вручну відключила окуповану Запорізьку АЕС.

