У ніч на 9 жовтня РФ атакувала Запорізький район – у місті пролунали вибухи, є постраждалий та пошкоджені будинки.

Крім того, Кабінет міністрів України схвалив План проходження зими, а у РФ спостерігається дефіцит пального, що вже доходить до 20%.

Також стало відомо, що у Дії з’явиться послуга онлайн-розлучення для подружжя без неповнолітніх дітей.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 9 жовтня – у добірці.

Вибухи в Запорізькому районі

Вибухи у Запорізькому районі пролунали пізно ввечері 8 жовтня.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний об’єкт та приватні будинки.

– Є часткові проблеми з електропостачанням. Як тільки безпекова ситуація дозволить, енергетики приступлять до ліквідації, – зазначив чиновник.

Внаслідок атаки одна людина дістала поранення.

Наразі з’ясовують остаточні наслідки вибухів у Запорізькому районі.

План проходження зими

Кабінет міністрів України затвердив План проходження зими.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, план передбачає захист енергооб’єктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, а також план швидкої реакції.

– В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутам. Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів, – додала Свириденко.

Дефіцит пального у РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дефіцит пального в Росії, зокрема бензину, вже доходить до 20%.

– Росія вже використовує резерви дизелю, які берегли на чорний день, – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що кремлівський диктатор відкину всі пропозиції Трампа до мирного врегулювання війни з Україною, тож повинен відчути “ціну війни”.

Україна, своєю чергою, продовжує точні далекобійні удари та готує нові санкційні рішення проти РФ.

Онлайн-розлучення у Дії

У 2026 році у Дії з’явиться послуга онлайн-розлучення для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

Тепер подати заяву можна буде без паперів і візитів до ДРАЦС – через мобільний застосунок або портал Дія.

Реєстрація відбуватиметься у форматі відеоконференції з працівником ДРАЦС у реальному часі.

Після подання заяви Дія автоматично перевірить інформацію у реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано.

Протягом цього часу заяву можна відкликати.

Свідоцтво про розірвання шлюбу надсилатиметься поштою на обрану адресу, а також його можна буде отримати на порталі Дія.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 324-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

