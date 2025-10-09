У 2026 року Україна разом із країнами ЄС вийдуть на рівень виробництва артилерійських снарядів, рівний виробництву Російської Федерації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.

Зеленський про виробництво снарядів

– В 2026-му році ми з Євросоюзом виходимо на кількість виробництва артилерійського пострілу, який буде рівним виробництву Російської Федерації, – сказав він.

За словами глави держави, за умови прискорення темпів виробництва з боку партнерів у перспективі можна бути більш сильними, ніж Росія. Президент назвав це “важливим треком”.

У серпні президент Чехії Петр Павел заявляв, що упродовж 2024 року вдалося доправити Україні близько 1,5 млн артилерійських снарядів великого калібру.

Метою на 2025 рік було поставлено доправлення 1,8 млн одиниць снарядів. Із них приблизно 800 тис. – калібру 155 мм.

