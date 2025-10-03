Тетяна Забожко, випускова редакторка
Удар за 1,4 тис. км: дрони СБУ атакували НПЗ в Орську
3 жовтня зазнав атаки російський нафтопереробний завод Орськнафтооргсинтез, що за 1,4 тис. км від кордону України.
Інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Оновлено о 13:54. Решту подробиць операції в Орську Оренбурзької області РФ надали джерела Фактів ICTV у СБУ.
Атака на НПЗ Орськнафтооргсинтез в Орську: що відомо
Атаку на НПЗ Орськнафтооргсинтез в Орську 3 жовтня здійснили ударні далекобійні безпілотники СБУ.
На відео, якими рясніють Telegram-канали, видно дим, а також чути вибухи.
Після атаки на НПЗ в Орську почалася евакуація.
Місцева влада тим часом закликала людей не піддаватися паніці.
– СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об’єктах нафтогазової промисловості РФ.
Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Що відомо про НПЗ Орськнафтооргсинтез в Орську
Нафтопереробний завод Орськнафтооргсинтез розташований у місті Орськ Оренбурзької області Росії.
Це один із найбільших промислових об’єктів регіону та важливий елемент російської нафтопереробної галузі.
На НПЗ в Орську працюють чотири установки первинної переробки нафти. Потужність Орськнафтооргсинтез – 6,6 млн т нафти на рік.
Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут.
У різні роки на НПЗ реалізовували програми модернізації задля збільшення перероблювання та випуску продукції відповідно до екологічних стандартів Євро-5.
Орськнафтооргсинтез забезпечує паливом не лише Оренбурзьку область, а й сусідні регіони Росії, а також є експортером окремих видів нафтопродуктів.
Це вже другий великий інцидент на російських нафтопереробних заводах із початку жовтня.
Нещодавно в Ярославлі горів Ново-Ярославський нафтопереробний завод.
Місцеві жителі повідомляли про сильну пожежу та стовп густого чорного диму.
Крім того, 2 жовтня вибухи пролунали на хімзаводі Азот у Пермському краї РФ.
Згідно з повідомленням місцевих Telegram-каналів, причиною міг стати вибух холодильної установки в одному з цехів.