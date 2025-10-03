3 жовтня зазнав атаки російський нафтопереробний завод Орськнафтооргсинтез, що за 1,4 тис. км від кордону України.

Інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Оновлено о 13:54. Решту подробиць операції в Орську Оренбурзької області РФ надали джерела Фактів ICTV у СБУ.

Зараз дивляться

Атака на НПЗ Орськнафтооргсинтез в Орську: що відомо

Атаку на НПЗ Орськнафтооргсинтез в Орську 3 жовтня здійснили ударні далекобійні безпілотники СБУ.

На відео, якими рясніють Telegram-канали, видно дим, а також чути вибухи.

Після атаки на НПЗ в Орську почалася евакуація.

Місцева влада тим часом закликала людей не піддаватися паніці.

– СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об’єктах нафтогазової промисловості РФ. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Що відомо про НПЗ Орськнафтооргсинтез в Орську

Нафтопереробний завод Орськнафтооргсинтез розташований у місті Орськ Оренбурзької області Росії.

Це один із найбільших промислових об’єктів регіону та важливий елемент російської нафтопереробної галузі.

На НПЗ в Орську працюють чотири установки первинної переробки нафти. Потужність Орськнафтооргсинтез – 6,6 млн т нафти на рік.

Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут.

У різні роки на НПЗ реалізовували програми модернізації задля збільшення перероблювання та випуску продукції відповідно до екологічних стандартів Євро-5.

Орськнафтооргсинтез забезпечує паливом не лише Оренбурзьку область, а й сусідні регіони Росії, а також є експортером окремих видів нафтопродуктів.

Це вже другий великий інцидент на російських нафтопереробних заводах із початку жовтня.

Нещодавно в Ярославлі горів Ново-Ярославський нафтопереробний завод.

Місцеві жителі повідомляли про сильну пожежу та стовп густого чорного диму.

Крім того, 2 жовтня вибухи пролунали на хімзаводі Азот у Пермському краї РФ.

Згідно з повідомленням місцевих Telegram-каналів, причиною міг стати вибух холодильної установки в одному з цехів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.