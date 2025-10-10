Через метеорологічні умови можливість відбиття російської нічної атаки зменшилася на 20-30%.

Про це заявив на брифінгу в п’яницю, 10 жовтня, президент Володимир Зеленський.

Дощова погода знизила ефективність відбиття атаки РФ

– Я б сказав, що я вважаю, що метеомови десь зменшили відбиття наші десь відсотків, я вважаю, на 20-30. Я думаю, що це дало такий ефект, але тим не менш, якщо ми можемо впродовж дня відновити, майже відновити водопостачання, і я думаю, що будуть процеси щодо більш позитивних рішень по електриці, – сказав президент.

Він зазначив, що російські війська накопичували ракети та дрони для цієї атаки, очікуючи дощової погоди та туману, адже розуміли, що це ускладнить використання авіації.

Зараз дивляться

– Це удар сильний, але він точно не смертельний. Партнери повинні допомагати, Америка повинна вгомонити Путіна, партнери повинні не пускати руки, підтримувати Україну, а українці, я вважаю, що все правильно роблять, – наголосив Зеленський.

Що відомо про атаку РФ на енергетичні об’єкти

За інформацією президента, цієї ночі росіяни запустили понад 450 дронів і понад 30 ракет “проти всього, що забезпечує нормальність життя” українців.

Унаслідок атаки було знеструмлено лівий берег Києва. За словами мера столиці, станом на вечір енергетики відновили електропостачання для понад 423 тис. споживачів.

Також знеструмлення сталися в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській областях.

Після удару тривали роботи з відновлення електропостачання в Запоріжжі, на Кіровоградщині та Херсонщині.

Зеленський уточнив, що Україна має захищати за допомогою систем ППО 203 ключові об’єкти – зокрема енергетичні, газові та водопостачальні системи.

Унаслідок російської атаки постраждало понад 20 людей, загинула дитина.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.