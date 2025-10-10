Цієї ночі Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. Зранку до робіт із ліквідації наслідків ворожих ударів залучені всі служби. Енергетики повернули світло понад 423 тис. споживачів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Атака на Київ 10 жовтня: звернення Кличко

За словами мера, відновлення електропостачання триває, щоб у максимально короткі терміни повернути його й іншим споживачам.

Зараз дивляться

Роботу системи водопостачання відновлено, вона працює у штатному режимі.

У деяких будинках, де ще немає електрики, може бути відсутня холодна вода на верхніх поверхах, оскільки не працюють насоси підвищення тиску.

– Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. У найближчі дні прогнозують нову атаку, – наголосив мер.

Кличко звернувся до мешканців Києва із закликом максимально зосередитися й діяти практично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення та підготувати теплі речі.

Також він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Мер запевнив, що міські служби працюють цілодобово та в посиленому режимі, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення міста.

Нагадаємо, уночі проти 10 жовтня Росія масовано атакувала Київ дронами та ракетами.

Зафіксовано влучання у житлові забудови та об’єкти критичної інфраструктури. Без електропостачання та частково без води опинився лівий берег.

Унаслідок ударів постраждали 12 людей, восьмеро з них перебувають у лікарнях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.