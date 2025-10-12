Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо Вашингтон надасть Києву крилаті далекобійні ракети Tomahawk, Україна застосовуватиме їх виключно для ураження військових об’єктів на території РФ, а не проти цивільного населення.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю програмі Sunday Briefing на телеканалі Fox News, яке вийшло в ефір у неділю, 12 жовтня.

– Ми ніколи не атакували їхніх цивільних. У цьому полягає велика різниця між Україною та Росією. Тому, коли ми говоримо про далекобійні ракети, ми говоримо лише про військові цілі, – зазначив Зеленський.

Він пояснив, що Київ і Вашингтон продовжують переговори щодо можливого постачання ракет із дальністю до 2,5 тис. кільметрів, здатних уражати цілі глибоко на території Росії, зокрема й у Москві.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що майже ухвалив рішення про надання Україні ракет Tomahawk, однак хоче чітко розуміти, як саме Київ планує їх використовувати.

Зеленський у тому ж інтерв’ю підтвердив, що продовжує працювати над тим, аби переконати американського лідера ухвалити позитивне рішення.

– Ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо, – сказав український президент.

Нагадаємо, 11 жовтня відбулася телефонна розмова між Зеленським і Трампом, під час якої сторони обговорювали можливість передачі Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.

