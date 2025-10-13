Бійці Азову зірвали механізований штурм росіян під Добропіллям: втрати ворога значні
Сьогодні на Добропіллі (Очеретинський напрямок) росіяни здійснили чергову спробу механізованого штурму позицій Сил оборони України.
Про це повідомила пресслужба 1 корпусу Національної гвардії України Азов.
Сили оборони відбили штурм росіян біля Добропілля
Російські війська намагалися прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населених пунктів Мирноград і Разіно. Ворог зосередив головні зусилля на захопленні села Шахове.
Для атаки окупанти залучили 16 одиниць важкої бронетехніки, серед яких були бойові машини піхоти, МТЛБ та танки.
– В результаті оборонних дій було знищено 9 бойових машин піхоти, 4 броньованих транспортера, 3 танки та 3 мотоцикли… Підтверджені втрати противника становили 78 військовослужбовців, – йдеться у повідомленні.
Росіяни знову використали типову тактику: у першій хвилі наступу діяли мотоциклісти, а за ними рухалася бронетехніка з десантом.
Ворог застосував системи радіоелектронної боротьби для придушення роботи українських безпілотників та намагався висадити піхоту в населених пунктах, щоб закріпитися й розвинути наступ.
Однак завдяки заздалегідь підготовленому мінуванню місцевості, а також скоординованим діям артилерії, підрозділів Нацгвардії, безпілотних систем і Збройних сил, штурм росіян був зірваний.
Командування висловило подяку військовослужбовцям Десантно-штурмових і Штурмових військ, Нацгвардії, Сухопутних військ, Повітряних сил, Державної прикордонної служби, Сил безпілотних систем за відвагу й професіоналізм під час відбиття атаки.
Що відомо про Добропільський наступ
У вересні Сили оборони перехопили ініціативу на Добропільському напрямку та розпочали контрнаступальні дії.
Як повідомляв головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, з початку операції на Донеччині українські війська звільнили понад 180 квадратних кілометрів території.
Значну частину цієї місцевості українські підрозділи очистили від російських диверсійно-розвідувальних груп, відновивши контроль над низкою стратегічних позицій.