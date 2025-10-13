Сьогодні на Добропіллі (Очеретинський напрямок) росіяни здійснили чергову спробу механізованого штурму позицій Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба 1 корпусу Національної гвардії України Азов.

Сили оборони відбили штурм росіян біля Добропілля

Російські війська намагалися прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населених пунктів Мирноград і Разіно. Ворог зосередив головні зусилля на захопленні села Шахове.

Для атаки окупанти залучили 16 одиниць важкої бронетехніки, серед яких були бойові машини піхоти, МТЛБ та танки.

– В результаті оборонних дій було знищено 9 бойових машин піхоти, 4 броньованих транспортера, 3 танки та 3 мотоцикли… Підтверджені втрати противника становили 78 військовослужбовців, – йдеться у повідомленні.

Росіяни знову використали типову тактику: у першій хвилі наступу діяли мотоциклісти, а за ними рухалася бронетехніка з десантом.

Ворог застосував системи радіоелектронної боротьби для придушення роботи українських безпілотників та намагався висадити піхоту в населених пунктах, щоб закріпитися й розвинути наступ.

Однак завдяки заздалегідь підготовленому мінуванню місцевості, а також скоординованим діям артилерії, підрозділів Нацгвардії, безпілотних систем і Збройних сил, штурм росіян був зірваний.

Командування висловило подяку військовослужбовцям Десантно-штурмових і Штурмових військ, Нацгвардії, Сухопутних військ, Повітряних сил, Державної прикордонної служби, Сил безпілотних систем за відвагу й професіоналізм під час відбиття атаки.

Що відомо про Добропільський наступ

У вересні Сили оборони перехопили ініціативу на Добропільському напрямку та розпочали контрнаступальні дії.

Як повідомляв головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, з початку операції на Донеччині українські війська звільнили понад 180 квадратних кілометрів території.

Значну частину цієї місцевості українські підрозділи очистили від російських диверсійно-розвідувальних груп, відновивши контроль над низкою стратегічних позицій.

