Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів щомісячну робочу нараду з питань медичного забезпечення ЗСУ.

Сирський про цифровізацію медицини у ЗСУ

Як заявив Олександр Сирський, на нинішньому етапі війни реалії поля бою визначають ударні дрони, а так звана кіл-зона сягає вже близько 10 км.

На його думку, за таких умов для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності української логістики та військової медицини.

Під час наради головнокомандувач ЗСУ заслухав доповідь про застосування інноваційного інструментарію медичною службою 106 окремої бригади територіальної оборони.

За його словами, йдеться про фахові консультації, які надають лікарі тилових госпіталів військовослужбовцям у районах виконання бойових завдань за допомогою портативних комплексів FMC.

– Ця система дозволяє проводити захищені онлайн-консультації з передачею даних ЕКГ, дерматоскопії, ультрасоноскопії, отоскопії у разі великої відстані від лінії зіткнення до шпиталів та медичних закладів, у яких є вузькофахові спеціалісти, – заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ поділився, що до військових частин надійшла перша партія такого обладнання, а наразі є результати його застосування.

Він вважає, що наявний практичний досвід необхідно масштабувати та поширювати в українській армії.

Сирський пояснив, що йдеться про застосування інформаційно-комунікаційних технологій, евакуацію поранених із поля бою за допомогою наземних роботизованих комплексів, інші технологічні та організаційні рішення.

За словами головнокомандувача, триває робота, спрямована на цифровізацію обліку медичної допомоги військовослужбовцям ЗСУ, щоб мінімізувати бюрократичну тяганину.

