Верховна Рада схвалила рішення президента Володимира Зеленського про направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Направлення ЗСУ в інші країни

Повідомляється, що законопроєкт №14059 в цілому підтримали 282 народних обранці на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Зараз дивляться

У супровідних документах до закону зазначається, що направлення військовослужбовців ЗСУ на територію держав-партнерів обумовлене широкомасштабною агресією Росії та її спробами захопити українські території.

Перебування підрозділів на цих територіях має сприяти опануванню складної військової техніки та професійному опануванню її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України.

Згідно з указом президента, підрозділи ЗСУ направляються до інших держав на період дії воєнного стану в Україні.

Так корвет Військово-морських сил Гетьман Іван Мазепа (типу Ada) зі штатним екіпажем до 106 військовослужбовців направляється до Туреччини.

Протимінні кораблі Черкаси, Чернігів (типу Sandown), Маріуполь, Мелітополь, Генічеськ (типу Alkmaar) та Управління 1-го дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС ЗСУ у складі штабу протимінних дій загальною чисельністю до 215 військовослужбовців – до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.