Укрпошта запускає власну мережу поштоматів: де та скільки
У 2025 році Укрпошта запускає власну мережу поштоматів.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Укрпошта запускає поштомати: що відомо
Як зазначається, Укрпошта запускає поштомати у Києві та Одесі. Так, з першої сотні 70 штук встановлять в столиці, і ще 30 зможуть протестувати одесити.
– Що важливо – поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки й адаптовані для роботи в автономному режимі (без світла й звʼязку), – зауважили в Укрпошті.
Там додали, що посилку можна буде отримати як за ПІН-кодом, так і через оновлений застосунок Укрпошта 2.0, який уже можна встановити через App Store та Google Play.
В компанії пообіцяли, що вже наступного року такі поштомати з’являться по всій Україні.
Роботу вели спільно з українським виробником Modern Expo, який виграв тендер.
Джерело: Укрпошта
Фото: Укрпошта