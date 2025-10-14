У 2025 році Укрпошта запускає власну мережу поштоматів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрпошта запускає поштомати: що відомо

Як зазначається, Укрпошта запускає поштомати у Києві та Одесі. Так, з першої сотні 70 штук встановлять в столиці, і ще 30 зможуть протестувати одесити.

– Що важливо – поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки й адаптовані для роботи в автономному режимі (без світла й звʼязку), – зауважили в Укрпошті.

Там додали, що посилку можна буде отримати як за ПІН-кодом, так і через оновлений застосунок Укрпошта 2.0, який уже можна встановити через App Store та Google Play.

В компанії пообіцяли, що вже наступного року такі поштомати з’являться по всій Україні.

Роботу вели спільно з українським виробником Modern Expo, який виграв тендер.

Джерело: Укрпошта

Фото: Укрпошта

